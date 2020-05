Agevolazioni per strisce blu e Ztl, Aci Piacenza: “Proroga fino al 31 luglio”

“Prorogare la sospensione delle strisce blu e le agevolazioni per l’ingresso in Ztl fino al 31 luglio”. Lo chiede l’Automobile Club di Piacenza attraverso una nota inviata al sindaco Patrizia Barbieri. L’ente invita l’amministrazione comunale a considerare la “perdurante situazione di difficoltà economica, al fine di non gravare ulteriormente a livello finanziario sugli automobilisti, sia impegnati professionalmente nei settori del commercio, dei pubblici esercizi e della ristorazione, sia in qualità di clienti delle attività”.

Per ora l’assessore alla mobilità Paolo Mancioppi si limita a replicare che “la richiesta verrà discussa e analizzata prossimamente”. Nel frattempo, infatti, l’amministrazione comunale ha già predisposto le agevolazioni per l’ingresso in Ztl e la sosta gratuita fino a domenica 31 maggio compresa.