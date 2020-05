Lunedì 25 riapertura parziale per le sedi di Farnesiana e viale Dante

Da lunedì 25 a sabato 30 maggio, riapriranno nella fascia oraria tra le 10 e le 14 anche le sedi della Biblioteca Dante e della Biblioteca Farnesiana. Nel corso della settimana è previsto il servizio di restituzione dei libri attualmente in prestito, che dovranno necessariamente essere posti in quarantena. Per la sola restituzione non sarà necessaria la prenotazione, mentre è obbligatorio fissare un appuntamento per il prestito dei volumi – nel numero massimo di 4 – telefonando al numero unico 0523-492408 o scrivendo a [email protected] .

Per quanto riguarda la sede centrale, le biblioteche Passerini-Landi e Giana Anguissola continueranno anche la prossima settimana, nella fascia oraria 10-14, i servizi di restituzione (senza appuntamento) e prestito su prenotazione, telefonando sempre dalle 10 alle 14, allo 0523.492412 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] per i volumi collocati presso Passerini-Landi. Chi deve rivolgersi, invece, alla Sezione Ragazzi, può contattare lo 0523-492436 o scrivere a [email protected] .

E’ ancora attivo il servizio di prestito a domicilio realizzato in collaborazione con Moto Guzzi The Club e Scout Agesci Piacenza, rivolto agli utenti over 65, alle persone appartenenti alle categorie protette o con difficoltà di mobilità: per le prenotazioni, si può contattare lo 0523-492435 dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì.

Al momento, a causa dei lavori di ristrutturazione in corso, resta invece chiusa la Biblioteca della Besurica, consentendo però agli utenti che abbiano preso libri presso questa sede di riconsegnare i volumi alla Passerini-Landi.