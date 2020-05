“Ce la faremo”, la canzone piacentina per l’emergenza Coronavirus

“Mai più una tragedia così grande”. Si alza come un grido di dolore misto a speranza il ritornello della canzone “Ce la faremo”, ideata da un gruppo di performer piacentini per rappresentare l’emergenza Coronavirus nel nostro territorio. Il brano ripercorre gli attimi più tremendi dell’epidemia: “Un giorno di febbraio, un maledetto virus furtivo ci rubava parecchie nostre vite / Le persone amate, le corse in ospedale, nessuno conosceva se ne sarebbero più uscite…”.

L’iniziativa è promossa da Beppe Lombardo, chitarrista piacentino che nel corso della sua carriera ha collaborato con Omar Codazzi, Franco Bagutti, Mia Martini, Loredana Bertè, Scott Henderson, Joe Diorio e tanti altri artisti di fama internazionale. Il video di “Ce la faremo” – pubblicato su YouTube – punta a raccogliere fondi a favore dell’ospedale di Piacenza. Gli autori del testo sono Luca Gatti (batteria) e Marco Pizzasegola (chitarra), mentre la musica è composta da Lombardo. Gli altri interpreti sono Mario Fugazzi (voce), Corrado Valla (basso), Alessandro Scarioni (chitarra), Francesca Trevisan (voce), Melody Castellari (voce) e Paola Fugazzi (lirica).