Addio a Pietro Agliano’, ex presidente di Fiab Amolabici. Aveva 64 anni

Prematura scomparsa per Pietro Aglianò, già presidente di Fiab Amolabici Piacenza e impiegato presso gli sportelli Informasociale del Comune di Piacenza di cui aveva seguito i primi passi – quando la sede ancora si trovava in via Taverna – accompagnandone, nel tempo, la crescita e l’evoluzione. Aveva 64 anni.

“Una notizia improvvisa che ci ha lasciato nella tristezza – ha spiegato l’attuale presidente di Fiab Amolabici Piacenza, Angelo Nani – . Pietro era una figura esemplare, un amico per tutti, sempre pronto per tutte le iniziative che abbiamo portato avanti. Non amava apparire ed era molto attento al territorio, soprattutto in relazione alle ciclovie”.

“Per moltissimi cittadini ha rappresentato un punto di riferimento prezioso, sempre disponibile nel fornire un aiuto, con la gentilezza autentica di chi svolge il proprio lavoro con amore e senso di responsabilità”. E’ il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, a esprimere il cordoglio anche a nome della giunta e dei colleghi del’amministrazione comunale. “Caratteristiche che lo hanno contraddistinto sia nella capacità di relazionarsi con i ragazzi, peraltro in un’epoca in cui la tecnologia non consentiva certo le opportunità e l’autonomia che conosciamo oggi, sia nell’attenzione e nella sensibilità con cui, successivamente, ha seguito progetti e iniziative nell’ambito dei servizi sociali. Piacenza ne ricorderà l’impegno civico – conclude il sindaco -, l’attenzione alla tutela dell’ambiente e alla mobilità sostenibile, in particolare attraverso l’associazione Fiab Amolabici di cui è stato anche presidente. A tutti i suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze”.

