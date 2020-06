Commissione per il rilancio convocata alle 16. Pd: “Mancanza di rispetto”

Una seduta congiunta delle commissioni 3 e 4 “Servizi sociali” e “Sviluppo economico” del Comune di Piacenza è stata convocata alle 16 di martedì 23 giugno ed è dedicata al rilancio dopo l’emergenza coronavirus, in particolare alle proposte di intervento da realizzare con i fondi arrivati dal governo in seguito all’emergenza Covid. La scelta dell’orario ha suscitato le polemiche dei consiglieri del Pd Stefano Cugini e Giorgia Buscarini.

Il capogruppo Dem Cugini ha risposto: “Ma quante volte devo ricordare che alle 16 la gente lavora!!! Questa é assoluta mancanza di rispetto istituzionale. Ormai é inutile contare sul buon senso e la collaborazione…”

“Alle 16, per chi lavora, è un orario assurdo – aggiunge Giorgia Buscarini – Difficilmente potrò essere presente, come già più volte rimarcato. Auspico che non sia proprio questo il motivo delle convocazione alle 15 e alle 16 e mi auguro, nel rispetto dei cittadini che tutti rappresentiamo, che possiate modificare l’orario della convocazione di martedì”

Anche Sergio Dagnino del Movimento 5 Stelle ha comunicato che “a causa dello scarso preavviso” non potrà partecipare.