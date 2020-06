“Ufo, parlano i piloti”. Nuovo libro-inchiesta del piacentino Alberto Negri

Sono le 14.00 del 17 ottobre 1966 e il maresciallo Dante Golinelli sta per alzarsi in volo con il suo cacciabombardiere F-84F quando nota, alta nel cielo sopra la Base aerea militare di San Damiano, “una stella molto brillante”, diversa da qualsiasi altra cosa avesse mai visto.

Ma la missione tattica simulata da compiere sull’Adriatico non può aspettare, e così decolla per portare a termine l’esercitazione. Al suo rientro, però, tra Parma e Piacenza, ecco di nuovo la stella, come se aspettasse il suo rientro alla base.

E’ partendo da questo curioso racconto che il ricercatore di Spazio Tesla Alberto Negri ha scritto a quattro mani, con la giornalista di News Mediaset Sabrina Pieragostini, “Ufo. Parlano i piloti”, un volume (edito da Mursia) in grado di esaminare la lunga serie di avvistamenti straordinari che ha avuto come protagonisti i piloti, civili e militari, dalla Seconda guerra mondiale ad oggi.

“Il libro – spiegano gli autori – ripercorre la storia degli avvistamenti analizzando i casi più emblematici, nel mondo e in Italia, con interviste inedite e testimonianze esclusive, e ne prende in esame le potenziali implicazioni. Non dimentichiamoci che giusto qualche mese fa, e più precisamente lo scorso aprile, il Pentagono ha ammesso l’esistenza degli Ufo, dopo aver visionato tre video registrati da alcuni piloti americani che mostrano misteriosi oggetti in volo. Gli Ufo, insomma, non sono più miti o fantasie, ma realtà per ora senza spiegazione”.