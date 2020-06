“Il futuro spaventa le aziende, perdite sul fatturato fino al 50%”

Sono preoccupate per quanto riguarda il futuro che verrà le 152 aziende “intervistate” da Confapi Industria Piacenza sugli effetti che il lockdown ha portato nell’economia. Ma sono anche intenzionate a rimboccarsi le maniche e a fare tutto il possibile per andare avanti. Esattamente come hanno fatto durante i mesi dell’epidemia, affrontando un’emergenza mai vista prima. Centocinquantadue sono state le imprese, di diverse dimensioni, contattate da Confapi: la maggior parte opera nei settori della metalmeccanica, del food and beverage e dei servizi alle imprese, ma non mancano rappresentanze del tessile, trasporti, legno e arredo, sanità, edilizia, ict e chimica.

“I dati relativi ai mesi passati sono preoccupanti – spiega il presidente Cristian Camisa – basti pensare che il il 60% delle realtà intervistate, pari a 92 aziende, ha dichiarato un calo del portafoglio ordini, rispetto a marzo aprile 2019, che varia dal 30 al 50%. E anche sul fatturato di quest’anno, 46 aziende stimano una perdita variabile dal 30 al 50%. Nonostante questo, però, la volontà di impegnarsi e fare tutto il possibile per andare avanti c’è. Gli imprenditori si stanno attrezzando per non fermarsi nemmeno ad agosto: la richiesta che come Confapi Industria rivolgiamo alle istituzioni a tutti i livelli è di concentrare le risorse per degli investimenti che possano dare uno stimolo immediato all’economia”.

I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA