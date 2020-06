Filo rosso dal drone al cuore, in città un altro misterioso murales

Dall’alto di una scala, un uomo con camicia a quadri bianchi e neri osserva un drone dal quale parte un filo rosso. La linea scende in strada e a pochi metri di distanza si ricongiunge a un grande cuore. E’ il murales comparso da diversi giorni sui muri di due edifici di vicolo Corazza, trasversale di via Borghetto, nella zona di San Sisto. L’ignoto autore ha già realizzato opere simili in altri luoghi della città.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà