Barbara Garlaschelli vince il premio letterario “La provincia in giallo”

La scrittrice d’adozione piacentina Barbara Garlaschelli ha vinto il premio letterario “La provincia in giallo”, con il romanzo “Il cielo non è per tutti” (Frassinelli). Il libro racconta la fuga di due bambini con alle spalle un passato, e davanti un presente, difficili. “Spesso nei miei romanzi parlo della fuga – ha spiegato la scrittrice – perché ho sentito e sento sempre l’esigenza di scappare, di lasciare preoccupazioni, paure e ansie e rifugiarmi in un altrove lontano”. In questo altrove, tuttavia, è molto presente Piacenza e il suo territorio. Il romanzo è infatti ambientato in città e tra le belle vallate che la circondano. La cerimonia di premiazione si terrà a Garlasco il 19 settembre. Nel frattempo, come riportato dal quotidiano Libertà, Garlaschelli ha presentato il romanzo in conferenza virtuale insieme ad altri famosi giallisti italiani.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà