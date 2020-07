Ieri sera esordio con “I vitelloni”. Oggi alle 21.45 il premiatissimo “Parasite”

L’onirica magia di Federico Fellini e la scoppiettante vitalità di Alberto Sordi nel celebre film “I vitelloni” del 1953 hanno aperto ieri sera, 1 luglio, l’edizione 2020 del cinema sotto le stelle all’arena Daturi. La rassegna, a cura di Arci e Cinemaniaci, in collaborazione con il Comune di Piacenza, terrà compagnia ai piacentini fino a venerdì 4 settembre. In cartellone 44 film, alcuni dei quali ripetuti, in 55 serate.

Il cinema sotto le stelle, tornato quest’anno con tutte le precauzioni anti-Covid, prosegue questa sera (2 luglio) con “Parasite” di Bong Joon-ho con Song Kang-ho, sempre alle 21.45.