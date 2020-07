Un omaggio alla città di Piacenza reduce dalle sofferenze provocate dalla pandemia da Coronavirus: i coristi del liceo Respighi hanno registrato un concerto virtuale intitolato “2020 voci e note per Piacenza” che andrà in onda questa sera, sabato 4 luglio, alle 21 su Telelibertà e in replica domenica 5 luglio alle 12.30.

