Riparte Artshow: dalle 21 torna la rubrica culturale di Telelibertà

Artshow, rubrica culturale di Telelibertà, riparte martedì 7 luglio con la stagione estiva, con nuovi ospiti e la formula collaudata di un dialogo a tu per tu fra la giornalista Patrizia Soffientini e alcuni protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo, della società. Nel post-Covid vengono osservate le misure di sicurezza e il distanzimento che il momento impone anche nel piccolo, delizioso Spazio Luzzati. Artshow solleva il sipario con il registra Andrea Meroni (il 7 luglio protagonista alle 21), impegnato in una produzione documentaristica sulla vita dell’attore Franco Fabrizi di Cortemaggiore. I prossimi appuntamenti vedono alternarsi Cristina Ferrari, direttore artistico del Teatro Municipale di Piacenza (14 luglio); l’architetto Enrico De Benedetti, che lavora a Siena nella tutela di tesori d’arte come il Duomo (21 luglio); Bernardo Carli, animatore culturale di via Roma (28 luglio) e il sociologo Giampaolo Nuvolati, fondatore della Rivista “Città in Controluce” (4 agosto). Buona visione.