Emporio Solidale, spesa agevolata per 117 famiglie: 67 sono italiane

Sono più di quattrocento le persone che a oggi possono fare la spesa gratuitamente nel supermercato di Emporio Solidale di via Primo Maggio, fino a quando la loro situazione economica non migliorerà. Fra loro anche diversi bambini e adolescenti: i genitori sono disoccupati o hanno lavori saltuari e faticano ad arrivare a fine mese. Si tratta di 117 famiglie, in prevalenza italiane (67), destinate a raddoppiare prima della fine dell’anno. La crisi acuita dal Covid è stata pesante e i sei mesi di tempo massimo previsto per usufruire del sostegno, giocoforza, non sono bastati quasi per nessuno.

