“Il potere antistress del respiro”, il libro del medico dei campioni

Saper respirare correttamente allevia lo stress e permette di aumentare l’efficienza delle prestazioni sportive. A insegnarlo è il medico e coach dei medagliati olimpici Mike Maric. Ospite del Piacenza Art Ballet, ha presentato il suo ultimo libro “Il Potere Antistress del Respiro: Il metodo per abbandonare definitivamente ansia, tensioni e stanchezza”. Consigli soprattutto agli sportivi: “La respirazione è un guadagno marginale che fa la differenza, del 2-3%, si scopre un mondo che fino a poco tempo fa non si conosceva al 100%”. Il ricavato delle vendite del suo volume verrà devoluto in beneficenza: “Io amo restituire ciò che la vita mi ha dato, con questo libro aiuterò la ricerca per le patologie legate al respiro”.

