La giunta regionale nel Piacentino. Fitto programma, visita all’ospedale di Fiorenzuola

La giunta regionale, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, continua il suo viaggio nel territorio. La prossima tappa è quella di oggi, lunedì 20 luglio a Piacenza e provincia, l’area più colpita dalla pandemia.

E proprio la sanità è uno dei temi al centro della giornata, che vedrà anche la seduta di giunta tenersi nel capoluogo. Seduta che sarà preceduta dall’incontro con i sindaci del piacentino. All’ordine del giorno, la condivisione di provvedimenti a favore del territorio. Fiorenzuola, Castel San Giovanni, Bobbio, Travo e Gazzola, le altre tappe della giornata, insieme a Piacenza.

IL PROGRAMMA – Prima iniziativa della giornata a Fiorenzuola alle 9.30. Qui, il presidente Bonaccini e la giunta, insieme al sindaco Romeo Gandolfi, visiteranno il Blocco A dell’Ospedale Unico della Val D’Arda e l’ex Municipio, sede della futura Casa della salute, nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’area per la realizzazione di una “Cittadella della salute”. Tappa successiva Piacenza, dove, accompagnati dal sindaco Patrizia Barbieri, faranno un sopralluogo all’ex ospedale militare. Poi l’incontro con i sindaci della provincia. Sempre nella sede del Comune (Salone Palazzo Gotico), Bonaccini presiederà la seduta della giunta regionale, per poi incontrare i giornalisti.

Il programma del pomeriggio prevede alle 15 l’arrivo a Castel San Giovanni, per un incontro con la giunta comunale e alle 17.30 a Bobbio, per una visita all’ospedale di comunità, recentemente dotato di un tavolo radiologico telecomandato all’avanguardia, e al macello comunale, per il quale è previsto un progetto di riqualificazione della struttura. Alle 19.30 la visita a Travo, dove è in corso un progetto di riqualificazione di Piazza Trento. Ultima tappa alle 20.40 presso il Castello di Rivalta, nel comune di Gazzola.