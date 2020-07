Rilancio dell’economia, gli esiti dei tavoli di lavoro. Lunedì la presentazone

Tredici associazioni di categoria riunite in tre tavoli di lavoro per condividere idee e progetti da presentare alle istituzioni e avanzare richieste per finanziamenti da destinare al rilancio della economia piacentina. Manifattura, edilizia, agricoltura, commercio, turismo, servizi alle persona, sono gli ambiti in cui è necessario lavorare al più presto, soprattutto con agevolazioni economiche, fiscali e burocratiche.

Oggi la reciproca presentazione degli esiti dei lavori, in preparazione alla presentazione di lunedì prossimo alla Regione Emilia-Romagna.