Taxi e noleggio auto con conducente proclamano lo stato di agitazione

Uno stato di agitazione a livello regionale del trasporto pubblico non di linea (di taxi e noleggio auto con conducente) è stato proclamato dagli addetti del settore. Lo rende noto Cna Piacenza in un comunicato nel quale si legge che “ad oggi – commenta Roberto Merli, imprenditore del settore e consigliere del consorzio piacentino TPS – nessun provvedimento specifico a sostegno e a tutela della categoria è stato adottato dalle Istituzioni, a nessun livello, dimenticando l’importanza strategica di un settore che è integrativo al trasporto di linea. Come conseguenza di questa grave situazione – conclude Giuseppe Brusamonti, Presidente territoriale CNA FITA Piacenza – le Associazioni di categoria rappresentative a livello regionale del servizio taxi e del noleggio con conducente hanno invitato il Presidente Stefano Bonaccini a farsi parte attiva con il Governo per l’adozione di provvedimenti che tengano in debita considerazione il comparto e permettano alle imprese di superare il momento di crisi”.

IL COMUNICATO