Estate culturale, musei aperti a Ferragosto. “Stanno tornando i turisti”

Agosto all’insegna della cultura per il Comune di Piacenza. Torna la rassegna Musica ai Giardini da martedì 4 prosegue la rassegna cinematografica all’Arena Daturi e i musei saranno aperti, come lo scorso anno, anche a Ferragosto. Inoltre sono previste nuove visite guidate serali a Palazzo Farnese. “Stanno tornando i turisti, qualcuno arriva anche dall’estero e vogliamo che conoscano il nostro patrimonio culturale” ha dichiarato l’assessore Jonathan Papamarenghi. Tra la fine dell’anno e l’inizio del 2021 è prevista la conferenza di presentazione dell’evento che accoglierà il ritorno del Ritratto di Signora di Gustav Klimt, rubato 23 anni fa dalla galleria Ricci Oddi e riapparso misteriosamente in una botola nel giardino della galleria stessa.

