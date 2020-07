Torna Concorto Festival: dal 22 al 29 agosto con 46 film da tutto il mondo

L’arte e la cultura non si fermano dopo il lockdown e riprendono forma passando attraverso la 19esima edizione di Concorto Film Festival, che torna anche quest’anno nella sede storica di Pontenure, a Villa Raggio e a Piacenza, presso Palazzo Ghizzoni. Appuntamento dal 22 al 29 agosto 2020. Quarantasei i cortometraggi in concorso da tutto il mondo di cui 28 prime italiane; 73 film fuori concorso, due focus geografici dedicati a Irlanda e Lituania, rassegne e workshop. I film selezionati si contenderanno il prestigioso Asino d’Oro, il premio per il miglior film che verrà assegnato da una giuria internazionale composta da personalità di spicco del mondo del cinema europeo e, per la prima volta, sarà composta di sole giurate donne. Tantissimi nomi prestigiosi saranno presenti in questa edizione e una presenza femminile di rilievo. Ventitrè corti sono diretti da donne.

