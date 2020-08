Scattano oggi i saldi nel Piacentino. Chiappa: “Chance di ripresa”

Ha preso il via, a macchia di leopardo, sul territorio nazionale, il periodo delle vendite di fine stagione che quest’anno sono state posticipate in seguito all’emergenza Covid. Le primissime sono state Sicilia e Calabria, seguite qualche giorno fa dalla Campania ed il 25 luglio, con un cambio di data in corsa, anticipano il via tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. L’Emilia Romagna ed il resto di Italia invece hanno atteso fino a oggi, sabato 1 agosto.

“Un’occasione per ripartire e per dare una nuova fiducia nei consumatori – interviene Raffaele Chiappa presidente di Confcommercio Piacenza e neo eletto nel Consiglio nazionale di Confcommercio. I saldi potrebbero rappresentare una risposta al delicato momento legato all’emergenza sanitaria e che ha visto i negozi riaprire il 18 di maggio”.

