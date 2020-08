Festival del giallo: “Budget triplicato per la nuova edizione”

Budget quasi triplicato per la terza edizione del festival del giallo di Piacenza. “Dai 15mila euro dell’anno scorso – spiega l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi – si passa a un contributo di circa 40mila euro per l’organizzazione della rassegna del noir. La Giunta Barbieri vuole garantire un investimento significativo a favore di questa manifestazione, anche attraverso un cofinanziamento regionale. Il festival del giallo ripartirà con una marcia in più. E con tante novità”. Il bando per l’ideazione e la conduzione dell’evento sarà disponibile a partire dalla prossima settimana. E i soggetti in gara, probabilmente, avranno una ventina di giorni per elaborare e presentare la propria offerta. “Il festival – prosegue l’assessore – potrà svolgersi tra il 20 settembre e il 31 dicembre di quest’anno, a seconda della durata della programmazione proposta dall’aggiudicatario. L’amministrazione comunale, in questo modo, si muove per rendere la rassegna del noir un appuntamento permanente della nostra città”.

