Nuove audioguide a Palazzo Farnese: “Investimento da 40mila euro”

Addio ai vecchi depliant cartacei. Nei musei civici di palazzo Farnese arriveranno nuove audioguide, in linea – tra l’altro – con le indicazioni delle norme contro il Coronavirus. Lo annuncia l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi: “L’amministrazione comunale ha deciso di comprare cento dispositivi per una spesa totale di circa 40mila euro, cofinanziata da fondi regionali. Le audioguide, a disposizione entro quest’anno, avranno un impianto formato da auricolari in grado di essere sanificati in maniera semplice, veloce e sicura. Inoltre, i dispositivi avranno uno schermo digitale per osservare più da vicino alcuni dettagli dei quadri”. Le audioguide offriranno due percorsi turistici, uno per i visitatori adulti e l’altro per i bambini. E per la voce narrante l’assessore Papamarenghi ha un’idea: “Mi piacerebbe che le illustrazioni dei quadri fossero registrate dal giornalista di Telelibertà Alberto Brenni, una voce riconoscibile ed emblematica del nostro territorio. Glielo proporrò nei prossimi giorni”.

