“Vietato sedersi sulle scalinate anche da soli”. Ma per il momento niente sanzioni

“Vietato sedersi sulle scalinate anche se si è da soli”. L’importante chiarimento arriva insieme ai primi controlli che la polizia municipale di Piacenza ha cominciato ad effettuare dopo l’ordinanza anti-assembramenti firmata dal sindaco Patrizia Barbieri.

Spiega il comandante Giorgio Benvenuti: “L’obiettivo non è di comminare sanzioni, ma di disincentivare gli assembramenti in funzione del virus e di una emergenza che è ancora nell’aria. Per ora informiamo le persone dei provvedimenti, appunto per disincentivarle a restare sedute o a creare assembramenti nei luoghi indicati. Non escludiamo più avanti di arrivare a sanzioni”.

