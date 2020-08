Distanziamento e mascherine: dopo sei mesi riaperti i cinema

Dopo sei mesi di chiusura, il proiettore torna a illuminare le storiche sale cinematografiche della città. Al Politeama e al Corso, riapertura in sicurezza, nel rispetto delle norme anti-covid. Gel igienizzanti all’entrata e negli spazi comuni, obbligo di mascherina anche all’interno della sala durante la visione del film, da togliere soltanto per mangiare e bere.

“Alla cassa chiediamo se chi acquista i biglietti è congiunto o meno, sarà il sistema in automatico ad assegnare i posti, bloccando quelli che devono essere lasciati liberi per rispettare il distanziamento” racconta Giacomo Bertamoni del Politeama.

I film in programmazione sono riportati sui rispettivi siti delle sale cinematografiche.