Torna il Piacenza Jazz Fest, edizione “reloaded”. Sei serate e grandi artisti

Sei serate in programma dal 19 settembre al 24 ottobre, artisti di grande richiamo internazionale tra cui (John Scofield, Dave Holland, Enrico Pieranunzi con un progetto su John Lewis e Avishai Cohen) per un cartellone che gli organizzatori hanno definito “reloaded”, in una diciassettesima edizione aggiornata, recuperata con entusiasmo e di grande qualità.

Il Piacenza Jazz Fest, tra i primissimi eventi a essere annullati l’inverno scorso dallo tsunami Covid-19, è pronto a riprendere a settembre da dove si era dovuto interrompere a febbraio. L’associazione Piacenza Jazz Club ha voluto riprovarci non appena le condizioni lo hanno permesso, osservando scrupolosamente le precise regole stilate per il settore artistico, proponendo una kermesse fresca, agile e assolutamente di rilievo.

“Volevamo lasciare un segno in questo 2020 così particolare – ha commentato l’infaticabile direttore artistico Gianni Azzali – perché riteniamo che si debba riportare il pubblico il prima possibile a godere della musica dal vivo, vincendo con gradualità i timori e recuperando quella serenità che rappresenta buona parte della qualità della nostra vita. Crediamo che il pubblico ci sarà grato per le stupende proposte di questo cartellone”.

Il Piacenza Jazz Fest è organizzato come sempre dal Piacenza Jazz Club grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, a quello della Regione Emilia Romagna e di altre realtà del territorio. Si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Piacenza e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.