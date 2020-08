Primo bilancio post-lockdown: oltre mille visitatori al venerdì sera

Nonostante l’obbligo di mantenere numeri contenuti per motivi di sicurezza sanitaria, sono stati più di mille i visitatori coinvolti nelle “visite extra” del venerdì sera ai musei di Palazzo Farnese in queste settimane di post-lockdown.

“È un segnale positivo – ha spiegato l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi – non solo perché dimostra attenzione verso il nostro patrimonio artistico e culturale ma anche perché indice dell’attrattività che hanno i nostri musei e che, di conseguenza, appena potremo nuovamente sfruttare a pieno, può essere direttamente proporzionale all’indotto economico a beneficio delle attività piacentine che pian piano parlano sempre più il linguaggio del turismo”.

Il tutto, neanche a dirlo, all’insegna della sicurezza: “Come in tutti questi venerdì estivi – ha proseguito Papamarenghi – quando le visite serali hanno tutte registrato soldout, le regole di sicurezza hanno imposto numeri contingentati e la gestione in numerosi gruppi ristretti guidati dal personale del Palazzo o dalle esperte guide che collaborano con le iniziative culturali del nostro museo”.

Apprezzatissimo, come sempre, la collezione di carrozze contenuta nel museo, ritenuta tra le più prestigiose in Italia non solo per la varietà e ricchezza dei pezzi presenti, ma soprattutto per la loro integrità. Una raccolta che nasce con una consistente donazione proveniente conte Dionigi Barattieri e arricchita nel tempo grazie ad una serie continua di donazioni o depositi (alcune delle quali appartenute al re d’Italia, o addirittura del Quirinale).

Vista l’eccezionale risposta, ha quindi fatto sapere Papamarenghi, l’intenzione è di pensare ancora ad alcune iniziative anche per il mese di settembre.