Sbaracco e Gola Gola: giornata di eventi in centro a Piacenza

Scatta oggi, 6 settembre, la prima delle due giornate dedicate allo shopping. A Piacenza torna lo Sbaracco.

L’iniziativa è stata annunciata in Comune dai rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Cna, Iscom Group e Vita in centro. Nelle due domeniche consecutive, i varchi d’accesso alle zone di vendita saranno transennati: gli steward regoleranno il flusso di persone attraverso il Corso, via Venti, piazza Sant’Antonino, via Cavour, piazza Duomo, piazza Cavalli, via Sopramuro, via Felice Frasi, via Sant’Antonino, via San Donnino, via Chiapponi, via Legnano, via Daveri, via Verdi, via San Giovanni e via Pace. I negozi esporranno la propria merce su bancarelle e stand.

Oggi inoltre, in centro a Piacenza, prosegue la seconda edizione del Gola Gola nella versione Talk Show edition

DOMENICA 6 SETTEMBRE: PROGRAMMA-COMPLETO-GOLA-GOLA-FESTIVAL-2020