La nuova Miss Piacenza: “Proposte per la tv, ma punto alla moda”

Oggi la vittoria di Miss Piacenza 2020. E domani? “Mi immagino tra il mondo imprenditoriale e quello dello spettacolo”. La 22enne Rugiada Guidi si gode il successo: l’altra sera è stata eletta nella piazza di Morfasso, entrando nell’albo d’oro della manifestazione di bellezza del nostro territorio. Ma la ragazza pensa anche al futuro: “Ho avuto alcune proposte per reality show, come Temptation Island, ma preferisco concentrarmi sull’ambito della moda. Durante la quarantena, tra l’altro, mi sono appassionata al network marketing di cosmetici e integratori: è un’attività entusiasmante”.

In passato la giovane Guidi, studentessa universitaria dello Iulm, era già apparsa sullo schermo televisivo, partecipando alla trasmissione Take Me Out condotta da Gabriele Corsi del Trio Medusa.

GUARDA L’INTERVISTA