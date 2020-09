Presentati i nuovi bandi per startup, progetti fino a 1,5 milioni di euro

Presentati i nuovi bandi per startup e Pmi (piccola e media impresa) rivolto a startupper, manager e imprenditori del nostro territorio, messi in campo da Urban Hub Piacenza. I progetti di innovazione finanziati quest’anno spaziano dalle risorse idriche al tech, dall’industria 4.0 all’additive manufacturing, passando per la tutela della proprietà intellettuale (disegni, marchi e brevetti): Selfiemployment (per i giovani fino ai 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani), Eit food risorse idriche (per startup), Smart&Start Italia (per startup), SmartEEs2 Flexible and Wearable Electronics technologies (per startup e PMI), Artes 4.0 tecnologie 4.0 (per startup, Pmi e grandi imprese), AMable Additive manufacturing (per startup, PMI e grandi imprese), Marchi (per startup e PMI), Brevetti (per startup e Pmi), Disegni (per startup e Pmi). I bandi prevedono progetti di innovazione fino a 1,5 milioni di euro con contributi a fondo perduto.

