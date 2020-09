Iren: “Possibili ritardi nella consegna di alcune bollette”

Iren fa sapere che a causa di alcuni problemi logistici legati all’avvicendamento dei recapitatori, un limitato numero di bollette potrebbe essere consegnato a domicilio oltre la data di scadenza. In tal caso non verrà, ovviamente, computato alcun addebito per ritardato pagamento per i 30 giorni successivi alla scadenza, potendo il pagamento pervenire entro tale data.

Per chiarimenti ed informazioni i clienti, ai quali le bollette giungano in ritardo, possono rivolgersi al numero verde 800 969696. Le fatture sono comunque disponibili sulla App IRENYOU e – per i lotti in ritardo di consegna – verranno inviate in formato elettronico via e-mail a coloro che abbiano reso disponibile il proprio indirizzo di posta elettronica. Iren Mercato si scusa anticipatamente per il disguido.