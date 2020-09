Riapre lo spazio XNL con 170 opere. Sinergia con il Nicolini, Casali: “C’è un prima e un dopo Piacenza”

“C’è un prima e un dopo Piacenza e siamo pronti a ripartire, insieme”. Così i protagonisti di questa avventura culturale che nasce sotto la firma di XNL Piacenza. Dopo l’emergenza Coronavirus che ne aveva interrotto il cammino, riapre al pubblico la mostra “La Rivoluzione siamo noi. Collezionismo italiano contemporaneo”, ospitata da XNL Piacenza Contemporanea.

Sabato 26 settembre 2020, le sale del centro culturale, interamente dedicato all’arte contemporanea della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, ospiteranno nuovamente, fino al 10 gennaio 2021, le 170 opere, tra dipinti, sculture, fotografie, video e installazioni di autori quali Piero Manzoni, Lucio Fontana, Paul McCarthy, Sislej Xhafa, Sophie Calle, Joseph Kosuth, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Marina Abramović, Tomás Saraceno, Sol LeWitt, Andy Warhol, Bill Viola, Dan Flavin, provenienti da 18 collezioni d’arte, tra le più importanti in Italia, che indagano trasversalmente movimenti, stili e tendenze della contemporaneità.

LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI – La mostra è curata da Alberto Fiz, organizzata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, col patrocinio del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna, con un progetto di allestimento di Michele De Lucchi e AMDL CIRCLE e la consulenza scientifica del Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano.

Per un Cattelan che va, un Cattelan che arriva. Salutata l’opera La rivoluzione siamo noi (rientrata nella Collezione Sandretto Re Rebaudengo di Torino), XNL Piacenza Contemporanea accoglie il lavoro fotografico dal titolo Cesena 47-A.C. Forniture Sud 12″ (2° tempo) – Collezione Sandretto Re Rebaudengo, Torino -, che riflette sul tema dell’accoglienza e dell’immigrazione attraverso l’immagine della partita su un enorme calcio-balilla a 11 posti, organizzata dall’artista italiano alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna nel 1991, giocata tra una squadra composta dalle riserve dell’A.C. Cesena e una rappresentativa di operai senegalesi reclutati nelle fabbriche del nord-est italiano, sulle cui maglie campeggiava un immaginario quanto irreale sponsor “Rauss”.

Anche per Michelangelo Pistoletto ci sarà un cambio. Autoritratto con collezionista sarà sostituito da Sequestro di persona (Collezione Emilio e Luisa Marinoni, Lurago Marinone, CO). In questo lavoro realizzato nel 1980, lo spettatore entra in contatto con una figura vista di spalle con il volto coperto e le mani legate che sembra evocare il periodo drammatico del terrorismo. Il percorso espositivo si arricchisce inoltre di tre creazioni di Christo, quale omaggio al maestro bulgaro, recentemente scomparso, che hanno come riferimento i suoi celebri interventi realizzati in Italia negli anni settanta. I primi due, provenienti dalla Collezione Consolandi di Milano e dalla Collezione Alt di Bergamo, riguardano l’impacchettamento del Monumento a Vittorio Emanuele a Milano del 1970, il terzo, messo a disposizione dalla Collezione Gori-Fattoria di Celle, è relativo all’impacchettamento di Porta Pinciana a Roma avvenuto nel 1974.

Il pubblico potrà nuovamente immergersi nella realtà del fenomeno del collezionismo italiano nella sua globalità attraverso le vicende che coprono un arco temporale di oltre cinquant’anni. Ne emerge un grande affresco collettivo, una ‘collezione delle collezioni’, come afferma Alberto Fiz, legata alla passione e al gusto del nostro tempo. Il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Massimo Toscani si è detto particolarmente orgoglioso e fiero di questa ripartenza. “Sarà un contenitore che potrà accogliere diverse sinergie e dare spazio a tutti”.

Per festeggiare la riapertura della mostra, venerdì 25 settembre, alle ore 21.00, l’Auditorium al secondo piano di XNL ospiterà il concerto “Bird at 100”, in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza. Nel corso della serata, il quintetto composto da Lucio Ferrara (chitarra), Mattia Cigalini (sax alto), Andrea Dulbecco (vibrafono), Riccardo Fioravanti (basso), Pasquale Fiore (batteria) eseguirà brani di Charlie Parker in occasione del centenario della nascita di uno dei più grandi saxofonisti della storia del jazz, proponendo un programma di brani divenuti parte importante del repertorio jazzistico come Yarbird suite, Love for sale, Lover man, Autumn in New York, How High the moon e altri ancora. Per partecipare è necessario prenotare al numero 0523/311111 (dalle 10 alle 17). Il direttore del conservatorio Walter Casali spiega: “Se ognuno coltiva il proprio orticello non si va da nessuna parte. Occorre avere una visione globale, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha lanciato una sfida che raccogliamo con grande onore. Ci sentiamo parte di questa partita. C’è un prima e un dopo Piacenza”.