Camera di Commercio, convergenza totale: il presidente sarà Filippo Cella

Manca ancora l’ufficializzazione con la nomina, ma non ci dovrebbero essere sorprese: sarà Filippo Cella il prossimo presidente della Camera di Commercio di Piacenza. C’è infatti convergenza sull’ex vice-presidente per la successione e che attualmente ricopriva il ruolo di presidente ad interim proprio in sostituzione di Parietti. Cella, 52 anni, imprenditore e titolare di una nota impresa edile, è stato da poco nominato vice presidente di Confindustria Piacenza.

