Confcommercio, il presidente nazionale Sangalli a Piacenza: “Ricostruire un percorso di crescita”

Senso di appartenenza, Economia della Bellezza, Innovazione, formazione, resilienza. Sono alcune delle parole chiave emerse nella 75esima assemblea di Confcommercio, che partendo dalla convinzione che rialzarsi dopo l’emergenza implichi anche, e soprattutto, un cambiamento di mentalità e un potenziamento di strumenti, ha ribadito il principio che tradizione e futuro devono dialogare, per un’apertura produttiva al nuovo, alla creatività e alla tecnologia, per attivare e potenziare il percorso di crescita degli Associati.

Gli strumenti e le richieste del settore, necessari per uscire dalle difficoltà dell’economia, sono stati illustrati dal presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli.

In chiusura, la premiazione di quattro Aziende del territori: due protagoniste del “Progetto Fiducia”, una premiata per la capace applicazione del principio di Economia della Bellezza, una distinta per l’abilità nel processo di Innovazione.

