Le sfide del teatro ai tempi del Covid: ad Artshow l’attrice Letizia Bravi

Una giovane e già affermata attrice piacentina, Letizia Bravi, è la protagonista della puntata di Artshow che andrà in onda stasera (13 ottobre) alle 21.00 su Telelibertà da Spazio Luzzati (con replica già da domani alle 13.35). Bravi racconta la sua esperienza in questi mesi difficili, prima con il totale fermo delle attività artistiche, degli spettacoli e delle produzioni, poi con la graduale, lenta ripresa che l’ha portata recentemente al Teatro Trieste 34 con lo spettacolo #nuovi poveri, realizzato prima del lockdown ma straordinariamente calato nella realtà dei nostri giorni. Bravi parla anche della resilienza messa in campo da un gruppo di attrici che hanno dato vita al collettivo femminista Amleta, nato per evidenziare e contrastare il divario e le discriminazioni di genere nel mondo dello spettacolo.

L’attrice, diplomata al Piccolo Teatro di Milano e che molti hanno visto sul piccolo schermo già a partire dal 2016 negli spettacoli “Crozza nel paese delle meraviglie”, ha un corposo curriculum teatrale ormai al suo attivo che oggi la porta a collaborare anche con Teatro Gioco Vita e con alcune delle prossime produzioni in cantiere.