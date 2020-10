Tutti i fine settimana la salita al cantiere di S.Francesco: “Con lo sguardo verso il cielo”

Un nuovo sguardo sulla città ci viene regalato dall’evento culturale “San Francesco dall’Alto. Con lo sguardo verso il cielo” organizzato dalla diocesi di Piacenza-Bobbio – Ufficio Beni Culturali e parrocchia di San Francesco, in collaborazione con Cooltour. In occasione del cantiere di restauro del tetto della chiesa e del fronte su via XX Settembre, si è scelto di riproporre una salita per il pubblico, un cantiere “aperto” proprio come si fece per il restauro del campanile della Cattedrale nel 2015, allo scopo di sensibilizzare alla cura e custodia del patrimonio culturale.

L’inizio del percorso è sul sagrato, sulla sinistra della facciata di San Francesco, dove i visitatori potranno toccare con mano i suoi mattoni, lasciandosi stupire dalla sua mole, per poi dare uno sguardo dall’alto sulla meravigliosa piazza Cavalli, arricchita fino al 28 dicembre dall’installazione di Mimmo Paladino, dove l’arte contemporanea dialoga con quella barocca sul filo dei monumenti equestri.

Si prosegue sul ballatoio in controfacciata a quasi 20metri di altezza, dove si può ammirare, da una posizione inedita, l’interno della chiesa e sfiorare il grande rosone con le sue caleidoscopiche vetrate colorate.

Avviandosi verso la discesa si arriva alla grande lunetta seicentesca raffigurante il “miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci”, opera di Benedetto Marini. Un’opera di quasi 10 metri di larghezza, anticamente collocata nel refettorio del convento, che raffigura centinaia di volti in un paesaggio sospeso. Il percorso si conclude all’interno della basilica, scrigno di meravigliosi beni artistici.

“Occorre tenere lo sguardo fisso verso il cielo…. soprattutto in un tempo come quello che stiamo attraversando”: è il commento dell’architetto Manuel Ferrari – direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà