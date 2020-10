Contagi in risalita, primo provvedimento del Comune: tornano gli ingressi contingentati al mercato

Il nuovo decreto governativo assegna ai sindaci la possibilità di introdurre rigide misure per limitare il rischio di diffusione del contagio da Covid. In attesa di vedere se e come saranno applicate, soprattutto per contrastare la cosiddetta movida selvaggia (con molti giovani assembrati la sera, spesso senza indossare la mascherina), il Comune di Piacenza è intervenuto sul mercato cittadino: da domani tornano gli ingressi contingentati e le rigide prescrizioni per gli ambulanti.

“In considerazione degli sviluppi epidemiologici delle ultime settimane – spiega Palazzo Mercanti – si rende necessario attuare misure di maggior efficacia di contenimento del rischi sanitario, ripristinando il contingentamento agli ingressi del mercato cittadino”.

Quindi le zone di piazza Cavalli e piazza Duomo saranno transennate e si potrà entrare e uscire solo dai varchi autorizzati di piazzetta Grida, piazzetta San Francesco, Largo Battisti, via Chiapponi-via XX Settembre e via Legnano.

Polizia locale o volontari presidieranno gli stessi varchi, controllando sul corretto utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e il rispetto delle distanze di sicurezza. Si potrà restare all’interno dell’area solo per effettuare acquisti, “per poi uscire senza ulteriore indugio”, precisa il Comune.

Gli operatori che gestiscono gli stand dovranno collocarli a una distanza l’uno dall’altro di almeno 3 metri per evitare assembramenti e sono invitati a esporre la merce “in modo ordinato e non a mucchi, per evitare che la gente debba toccare tutta la merce alla ricerca dei capi d’acquistare”. Non solo: “L’attività di vendita potrà avvenire solo frontalmente in quanto gli operatori di mercato dovranno

delimitare con dei nastri bianco/rossi o con altro sistema invalicabile, il passaggio tra un banco e l’altro in modo da poter evitare il passaggio delle persone tra 2 banchi”. Sospesa la vendita della merce usata.

IL DISCIPLINARE PER IL MERCATO CITTADINO