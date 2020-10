In anteprima la nuova sezione Archeologica Romana ai Musei Civici

Durante due domeniche di ottobre la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, in concertazione con il Comune di Piacenza e i relativi Musei Civici di Palazzo Farnese, ha organizzato un percorso guidato attraverso i sotterranei di Palazzo Farnese, dove è in corso di allestimento la nuova sezione Archeologica Romana della città.

I visitatori sono stati accompagnati dal dott. Marco Podini della Soprintendenza e dalle archeologhe Micaela Bertuzzi e Mariarosa Lommi dell’Associazione Arti e Pensieri attraverso le sale sotterranee del palazzo, e hanno avuto l’occasione di farsi raccontare il progetto espositivo e gli allestimenti.

La nuova collezione archeologica è il risultato di un lavoro di quattro anni di selezione, restauro e studio di materiali archeologici, perlopiù inediti e mai esposti sino ad ora, e racconterà più di settecento anni di storia della città di Piacenza, dalla sua fondazione nel 218 a.C. all’Alto Medioevo.

A breve partiranno i lavori di allestimento, e si ipotizza di inaugurare la sezione tra dicembre 2020 e gennaio 2021.