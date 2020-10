La piacentina Giovanna Parmigiani confermata nella giunta nazionale

Grande soddisfazione e orgoglio per Confagricoltura Piacenza, che vede l’allevatrice piacentina Giovanna Parmigiani (già vicepresidente di Confagricoltura Piacenza e presidente della Federazione Nazionale di prodotto “carni suine” di Confagricoltura) confermata al secondo mandato, tra i nove membri della di giunta esecutiva di Confagricoltura nazionale.

Giovanna Parmigiani, che è anche membro di consiglio del Consorzio dei salumi Piacentini, conduce con la sorella l’azienda di famiglia ad indirizzo suinicolo-zootecnico a Mezzano Dosi, località alle porte di Piacenza. Laureata in economia e commercio, Parmigiani ha un’altra azienda suinicola nel lodigiano, un’ulteriore attività per la produzione di salumi d’eccellenza e un’azienda di produzione di vino in Spagna.

La sua conferma è avvenuta mercoledì 21 ottobre, a Palazzo della Valle a Roma. L’associazione degli imprenditori agricoli ha infatti rinnovato in assemblea i propri vertici confermando per acclamazione alla guida dell’organizzazione per il prossimo quadriennio Massimiliano Giansanti.

L’assemblea ha anche eletto i nove componenti della giunta: entrano nell’esecutivo Lamberto Frescobaldi, presidente dell’omonima azienda vitivinicola toscana e consigliere dell’accademia dei Georgofili; Filippo Schiavone, cerealicoltore, presidente di Confagricoltura Foggia, già vicepresidente dei Giovani Agricoltori Anga. Riconfermati, oltre a Giovanna Parmigiani, Luca Brondelli Di Brondello, Marco Caprai, Giordano Emo Capodilista, Sandro Gambuzza, Matteo Lasagna e Rosario Rago.

“Ringrazio Confagricoltura, a tutti i livelli, dalla sede territoriale, a quella regionale sino alla nazionale – ha detto Parmigiani – per aver confermato la fiducia nel mio operato. Lo considero un riscontro positivo dell’impegno profuso nel primo mandato. Sono consapevole delle responsabilità e dell’impegno che il ruolo richiede, cercherò di proseguire dando il massimo per il bene di Confagricoltura e del nostro settore”.

“Non possiamo che essere orgogliosi – ha commentato Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura Piacenza -. Il nostro territorio esprime una personalità di prestigio in ambito nazionale. Proseguiamo su una strada tracciata, certamente non semplice, ma ben chiara. Un risultato che attesta l’importanza della nostra associazione territoriale e il valore di Giovanna. I nostri valori comuni sono alla base di un lavoro di squadra che con Giovanna dura da molti anni. A lei i complimenti miei personali e di tutta Confagricoltura Piacenza con l’augurio di buon lavoro a tutta la Giunta nazionale”.