In edicola con Libertà il libro “Giallo Klimt” di Giorgio Lambri

Colpi di scena, intrighi, trattative misteriose. Dietro al “Ritratto di Signora”, opera trafugata 23 anni fa e ritrovata a dicembre dell’anno scorso, si celano segreti ancora inconfessati. La storia del quadro diventa un libro giallo. Esce il prossimo 28 novembre, in edicola con il quotidiano Libertá, e nel bookshop della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, il libro “Giallo Klimt”, scritto dal capocronista del quotidiano di Piacenza, Giorgio Lambri. Disponibile il giorno in cui l’opera tornerà definitivamente in galleria.

Quasi 150 pagine che scavano nei misteri del ritratto, un lavoro di ricerca svolto dall’autore e supportato da decine di foto dell’archivio storico del quotidiano Libertà.