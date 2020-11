“Cercasi client,i anche prima esperienza”: il negoziante che non perde l’ottimismo

Quando si legge su un cartello affisso a un negozio “cercasi” normalmente si pensa a un posto di lavoro e ci si ferma per capire di più. C’è invece un negozio di via San Giovanni a Piacenza, a due passi da Corso Vittorio Emanuele, in cui la ricerca non è destinata ai lavoratori.

“Cercasi clienti anche alla prima esperienza” è la scritta sulla lavagnetta esposta all’ingresso del negozio di abbigliamento tecnico sportivo Outlanders. Un cartello che ha colpito nel segno visto che spesso i passanti si fermano per fare una foto.

“E’ un cartello che ho visto in negozi di altre città d’Italia e ho deciso di metterlo anche nel mio lo scorso anno, prima dell’emergenza Covid” racconta il titolare Vincenzo Rampini, originario di Parma.

Dalla riapertura post lockdown il movimento c’è “ma sono poche le borsine che vedo in giro e talvolta sembra che le persone facciano un po’ fatica ad addentrarsi nelle vie laterali” commenta il negoziante che comunque non perde l’ottimismo. “E’ fondamentale rimanere ottimisti anche se ora dopo le 18 quando chiudono i bar è tutto molto più triste. A breve metteremo le luminarie in vista del Natale sperando che la situazione possa migliorare. Ma non possiamo perdere l’ottimismo”.