Xpo, oltre 300 assunzioni. Organizzato un bus navetta dalla stazione per i lavoratori

Momento durissimo per l’economia e dunque per il mondo del lavoro, ma anche a Piacenza c’è un settore in controtendenza. O per lo meno, segmenti della logistica fanno registrare incrementi occupazionali importanti come nel caso del Consorzio Lhs. Sono stati 310 i nuovi assunti dal gruppo che gestisce i 55 mila metri quadrati del capannone Xpo di via Bazzani. Inserimenti avvenuti negli ultimi giorni che hanno addirittura richiesto l’attivazione di un servizio di bus navetta che dalla stazione ferroviaria conduce i lavoratori al polo logistico e consenta loro il percorso inverso a fine turno. Il tutto con un mezzo e personale dipendente del datore di lavoro.

