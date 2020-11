Confindustria, nuovo capitombolo per il fatturato: in ottobre -8%

Notizie negative arrivano dalla sede di Confindustria Piacenza in merito all’andamento economico del mese di ottobre 2020. Il fatturato delle aziende associate ha fatto registrare -8%. Dopo i timidi segnali di ripresa al termine della prima ondata di Coronavirus, rispetto all’ottobre 2019, lo stesso mese di quest’anno ha fatto registrare un netto calo. In sofferenza in particolare la meccanica. Il direttore di Confindustria Luca Groppi ha dichiarato che nonostante i dati le aziende hanno mostrato buona capacità di reazione.

