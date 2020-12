Miss Italia, la piacentina Rugiada Guidi supera la semifinale regionale

Un altro passo in avanti verso il traguardo del 14 dicembre: miss Italia 2020. La giovane Rugiada Guidi, eletta come miss Piacenza pochi mesi fa, prosegue il proprio percorso di successo nel concorso nazionale di bellezza. L’altra sera, infatti, la studentessa universitaria ha superato la semifinale regionale, organizzata in collegamento a distanza con brevi video di presentazione: “Ho risposto ad alcune domande, per esempio qual è la mia idea di donna o chi sono i miei punti di riferimento. È andata bene, più si va avanti e più sono agitata. L’ansia è tanta, spero di farcela”. Ora Rugiada dovrà sfidare altre cinque ragazze nella finale regionale di miss Italia, con la speranza di riuscire a presentarsi davanti alla giuria della serata conclusiva del 14 dicembre a Roma: “E’ il mio sogno”.

