Winter Wonderland, ecco il singolo natalizio di Giuliano Ligabue

In quest’anno così difficile per il comparto artistico, Giuliano Ligabue è tra coloro che non si sono persi d’animo e hanno saputo reagire ai blocchi. Non si arresta infatti la carica swing del cantautore, chitarrista e crooner di Cortemaggiore, che era già uscito in ottobre con l’EP di due brani “This Happy Rhythm” (“Questo ritmo felice”), pubblicato dall’etichetta piacentina Level49, duettando tra l’altro con il super saxofono di Mattia Cigalini. In questi giorni, Ligabue si è riaffacciato invece sugli scenari virtuali con un singolo natalizio, interamente autoprodotto, già uscito su Spotify e le altre piattaforme online; il videoclip apparirà su YouTube lunedì, con una premiere domenica pomeriggio per gli iscritti al canale. Poi, comincerà a fare capolino anche nel palinsesto di Telelibertà. E’ un pezzo caldo, spumoso e positivo: “Winter Wonderland”, un classico natalizio del songbook americano, ma non dei più frequentati. E svela il complesso lavoro di produzione realizzato da Ligabue nel suo studio di registrazione domestico, attorno ad una voce ormai inconfondibile e al bellissimo suono della sua chitarra.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà