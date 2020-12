Al via domenica le “Favole in Libertà” con gli attori di Teatro Gioco Vita

“Il motto di Libertà è quello di non farsi mai deprimere dalle situazioni. Anche in questo caso vogliamo semplicemente cercare di portare alle persone un po’ di storie, di bellezza, di fantasia e di voglia di sognare”. Così il vicepresidente di Editoriale Libertà, l’avvocato Alessandro Miglioli, presenta il ciclo “Favole in Libertà” al via domenica alle 20.10 su Telelibertà. Una striscia serale quotidiana di racconti tradizionali per bambini e famiglie realizzata in collaborazione con Teatro Gioco Vita e i suoi attori all’interno del coloratissimo Spazio Luzzati di via Giarelli.

“Un gesto di vicinanza – dice Miglioli – già sperimentato con Teatro Gioco Vita in primavera durante il lockdown ridando nuova luce alle registrazioni delle loro migliori produzioni e confermato dal successo della successiva rassegna di commedie dialettali. Proseguiamo ora con le favole, che non sono affatto una letteratura minore, con i loro insegnamenti fondamentali ed eterni da raccontare ai bambini, ai genitori e, perché no, anche ai nonni come me”.