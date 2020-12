Economia circolare e sostenibilità aziendale. A Piacenza convegno Iren

La Multicircle economy, un nuovo modello di sostenibilità per aziende e territorio con l’obiettivo di rimettere in circolo l’economia del Paese attraverso lo sviluppo sostenibile, è il tema dell’evento Speciale Piacenza, organizzato da Iren e Ambrosetti. Il dibattito – al quale partecipano Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza; Valerio De Molli, a.d. The European House Ambrosetti; Nicola Parenti, vicepresidente Confindustria Piacenza; Giacomo Ponginibbi, presidente Confapi Industria Piacenza; Renato Boero, presidente Iren; Massimiliano Bianco, a.d.Iren – è trasmesso in diretta da Telelibertà e sul profilo Facebook di Libertà.

