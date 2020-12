“Favole in Libertà”: stasera con Luca Ronga arrivano i Fratelli Grimm

Centinaia di bambini l’hanno già applaudito a teatro: era il burattinaio del “Don Giovanni in Carne e Legno”, spettacolo di Teatro Gioco Vita tornato più volte nelle ultime stagioni piacentine. Lui è Luca Ronga, attore e animatore bolognese e fiorentino adottivo che il Gioco Vita ha richiamato per raccontare alcune “Favole in Libertà”, la striscia ambientata nello Spazio Luzzati in onda ogni giorno alle 20.10 su Telelibertà e in replica il giorno successivo alle 12.30. Oggi, martedì 15 dicembre, Ronga proverà a conquistare tutti i bambini e le loro famiglie con “Il Lupo e i sette Caprettini dei Fratelli Grimm”.