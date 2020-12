Steriltom, nuovo contratto per i lavoratori. Soddisfatti i sindacati

Svolta contrattuale per i lavoratori della Steriltom di Casaliggio, tra le più importanti aziende italiane che si occupano della trasformazione del pomodoro.

Lunedì sera, 14 dicembre, i sindacati Si Cobas, Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno sottoscritto con la Workit srl, che dal primo gennaio sostituirà la cooperativa E.Co.S., un accordo che prevede il cambio di ragione sociale in srl della società che fornisce in appalto alcuni servizi all’interno dello stabilimento (maggiori garanzie per i lavoratori e una piena copertura dei periodi di malattia) ma soprattutto la trasformazione dei contratti di inquadramento da “multiservizi-pulizie” a “trasporto merci-logistica”, con paghe sensibilmente più alte per gli operai. Fondamentale per l’esito della trattativa anche la mediazione della committente, la Steriltom appunto. I dipendenti della Workit impiegati alla Steriltom sono circa un centinaio e svolgono diverse mansioni: alcune più legate agli aspetti industriali di trasformazione mentre altri profili sono tipici della logistica (carrellisti, facchinaggio, trasporti) o ai servizi in senso lato (per esempio di confezionamento).

L’accordo prevede un’applicazione graduale in due tempi, con un primo adeguamento economico migliorativo a partire da gennaio e la trasformazione effettiva del contratto (nonché la sua applicazione al 100%) dal primo luglio 2021.

Soddisfazione viene espressa da Si Cobas, Filcams Cgil e Fisascat Cisl. Dal canto suo Steriltom “prende atto con soddisfazione che si sono create le condizioni per un pecorso sindacale che evidentemente soddisfa sia i lavoratori dipendenti di Workit, cui abbiamo affidato una parte dei servizi interni, sia tutte le rappresentanze sindacali”. Il cambiamento contrattuale aveva già riguardato il Consorzio Casalasco (ex Arp) di Gariga,

