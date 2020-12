Il ritorno dei piacentini New Lucky Fella in “Oh, Holy Night!”

Hanno una formazione in sestetto rinnovata da presentare e uno spettacolo-concerto natalizio che miscela musica e canto dal vivo, teatro e musical per raccontare la storia della Natività da un punto di vista laico, attuale e adatto ad un gruppo di giovanissimi talenti e polistrumentisti come loro. La storia che si dipana in “Oh, Holy Night” attraverso una quindicina di brani intervallati da altrettanti recitati è infatti quella di due ragazzi che si amano e vogliono soltanto dare alla luce il frutto del loro sentimento.

I piacentini New Lucky Fella (non a caso quest’anno hanno anteposto al “vecchio” nome l’aggettivo “new”) sono in scena sabato 19 alle ore 21 in video streaming su www.oltheatre.it (registrazione gratuita), il sito dell’Oltheatre di Peschiera Borromeo, dove alcuni di loro avevano già recitato in passato. Una collaborazione tanto fruttuosa che regia e light design sono stati curati dal duo artistico del teatro, Chiara Valli e Alessandro Velletrani, con la promessa di particolari effetti avvolgenti grazie all’uso delle proiezioni.

In scaletta, brani non solo natalizi, da tradizioni vicine e lontane, dal musical, dalla cultura popolare antica e contemporanea, interamente arrangiati e interpretati da Elisa Dal Corso a voce, fisarmonica, tastiera, che si è occupata della direzione musicale e degli arrangiamenti insieme a Laura Amodeo (voce, tastiera, percussioni), anche curatrice dei testi. Completano il gruppo Gianluca Cavagna (voce), Lucia Dal Corso (voce e flauto), Maria Dal Corso (voce e violino), Mattia Signaroldi (chitarre).