“Più aule e laboratori”: la Cattolica presenta un progetto di ampliamento da 8 milioni di euro

L’Università Cattolica ha formulato in maniera ufficiale, alla Camera di Commercio e ad altre istituzioni, la richiesta di poter valutare ed essere partecipi di un progetto di ampliamento della sede di Piacenza. Una bozza di progetto che richiederebbe un investimento di circa otto milioni di euro”.

E’ una delle principali novità, stando alle parole del presidente Filippo Cella, emerse questo pomeriggio (21 dicembre) nel corso dell’ultimo consiglio della Camera di Commercio Piacenza prima dell’accorpamento con le sedi di Parma e Reggio Emilia.

“Si tratta di un progetto importante – ha proseguito Cella – in grado di garantire la crescita ulteriore dell’Ateneo piacentino, il quale ‘ha fame di spazi’ visto che le richieste di iscrizione continuano ad aumentare. Un investimento che la Cattolica ha intenzione di sostenere per circa il 70%, offrendo a Camera di Commercio, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Comune la possibilità di parteciparvi”.

LE ALTRE NOVITÀ – L’ultima seduta di Consiglio in Camera di commercio è stata dedicata all’approvazione del bilancio di previsione 2021. Il bilancio preventivo 2021, che chiude con un disavanzo di 563.347 euro, evidenzia il presidente Cella, garantisce una destinazione di un milione e 582.453 euro agli interventi di promozione economica, finanziati anche mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti.

Nell’ambito delle risorse destinate agli interventi di promozione economica sono previsti 412.888 euro finalizzati alla realizzazione di cinque progetti strategici approvati dal Ministero dello sviluppo economico: punto impresa digitale, orientamento al lavoro e alle professioni, sostegno all’internazionalizzazione, sviluppo del turismo, Ocri (organismo di composizione della crisi d’impresa), le cui risorse derivano dall’incremento del 20% del diritto annuale (rispetto all’importo ridotto del 50% sul 2014). I dati più significativi rilevano un aumento dei proventi rispetto al dato preconsuntivo 2020 dovuto, in parte alla restituzione di una quota non utilizzata dai Confidi del fondo a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti delle disposizioni sul contenimento del Covid-19, di cui al protocollo Regione Emilia Romagna – Unioncamere Emilia Romagna (360mila euro) e in parte al finanziamento da parte del Comune di Piacenza del bando camerale finalizzato alla concessione di contributi per la ripresa in sicurezza delle attività economiche nel quadro dell’emergenza sanitaria (350mila euro).

L’incremento degli oneri è invece principalmente da ascriversi agli accantonamenti al fondo svalutazione crediti e spese future. Infatti, nell’ambito degli oneri correnti si registra una consistente riduzione degli oneri per il personale dovuta ad una ulteriore contrazione del personale in servizio, non rimpiazzato, stante i vincoli normativi. Anche le altre spese di funzionamento (539.039 euro) sono sostanzialmente stabili e rientrano nei limiti previsti dalle norme vigenti (618.461 euro). Infine, il presidente segnala che la Giunta, nella seduta dello scorso 10 dicembre, ha individuato Luigi Prospiti e Anna Muselli, quali rappresentanti camerali designati in seno al futuro consiglio generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il Presidente Cella, nel ringraziare i colleghi consiglieri per il sostegno e la collaborazione, auspica un “celere intervento ministeriale preordinato a garantire una piena operatività alla Camera di commercio di Piacenza, in modo da assicurare un adeguato intervento sul territorio, in questa delicata fase”. Ricorda inoltre i bandi in pubblicazione sul sito camerale, a sostegno degli investimenti innovativi e alla prevenzione nella diffusione del Covid, oltre alle significative collaborazioni strette con il Comune di Piacenza e con le associazioni di categoria, finalizzate ad un sostegno più mirato delle imprese.